نشرة التوك شو| جمال الشاعر يكشف عن مفاجأة إعلامية.. ورسائل مناورة "ردع 2024"

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

وصف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، المناورة العسكرية "ردع 2024" باستخدام الذخيرة الحية، بأنها "غير مسبوقة".

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تفاصيل مناقشة قانون العمل الجديد

رحب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيان الذي قدمه وزير المالية، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

كشف الإعلامي جمال الشاعر عن مفاجأة يتم تحضيرها خلال الأيام القادمة، تتضمن عودته إلى الشاشة مرة أخرى من خلال تقديم برنامج "الجائزة الكبرى" خلال شهر رمضان المقبل.