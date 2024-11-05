إعلان

"القوى العاملة" بالنواب: مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج

09:56 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

النائب عادل عبد الفضيل عياد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تفاصيل مناقشة قانون العمل الجديد.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تصب في مصلحة العامل، منها ربط الأجر بالإنتاج، مما سيكون حافزًا أكبر لزيادة الإنتاج.

وأكد أن مشروع القانون يعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بما في ذلك تقديم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين، سعيًا لتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.

النائب عادل عبد الفضيل القوى العاملة بالنواب مشروع قانون العمل الجديد ربط الأجر بالإنتاج برنامج حضرة المواطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. محافظة الجيزة تغلق كيانات تعليمية "سودانية ويمنية" لإدارتها دون ترخيص

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)
* شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر الكيلوبترا.. وهذا السعر الجديد
* مصر والانتخابات الأمريكية.. مَن الأقرب لسياسات القاهرة: ترامب أم هاريس؟
المراهنة الكبرى.. بالأرقام| كيف راهن الأمريكيون بأموالهم على المرشحين للانتخابات الأمريكية؟