"القوى العاملة" بالنواب: مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج

كتبت - داليا الظنيني:

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تفاصيل مناقشة قانون العمل الجديد.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تصب في مصلحة العامل، منها ربط الأجر بالإنتاج، مما سيكون حافزًا أكبر لزيادة الإنتاج.

وأكد أن مشروع القانون يعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بما في ذلك تقديم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين، سعيًا لتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.