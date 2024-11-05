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برلماني: المالية تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين

09:42 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

النائب ياسر عمر

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كتبت - داليا الظنيني:

رحب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيان الذي قدمه وزير المالية، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة، مثل إعفاء الشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تقل عن 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين من خلال مبادرة المصالحة مع الممولين وتقديم حوافز ضريبية جديدة.

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة تخفيف الأعباء الضريبية الأعباء الضريبية على المستثمرين مجلس النواب
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