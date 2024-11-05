ما حدث غير مسبوق.. مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف رسائل المناورة "ردع 2024"

كتبت - داليا الظنيني:

وصف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، المناورة العسكرية "ردع 2024" باستخدام الذخيرة الحية، بأنها "غير مسبوقة".

وأضاف مرزوق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المناورة المشتركة اليوم كانت بين القوات البحرية والجوية، وكان مركز القيادة الرئيسي فيها هو حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر".

وتابع: "لأول مرة يكون مركز القيادة على إحدى الوحدات البحرية في مسرح العمليات، وما حدث اليوم حدث كبير وغير مسبوق في تاريخ القوات المسلحة، فقواتنا البحرية مسئولة عن تأمين 400 ألف كم² في البحر المتوسط".

وأكد أن هناك تنسيقًا عاليًا وكبيرًا بين القوات الجوية والبحرية لضرب وإصابة الأهداف بدقة وتنفيذ العملية بكفاءة كبيرة، وهناك تأمين عالٍ خلال أعمال المناورة العسكرية "ردع 2024"، ما يعكس قمة الاحتراف التدريبي والقتالي للقوات المسلحة المصرية.

وأوضح أن حاملة المروحيات "ميسترال" لها تأثير كبير للغاية خلال المناورة العسكرية، حيث تحمل العديد من طائرات الهليكوبتر المزودة بالصواريخ.

وأشار "مرزوق" إلى أن الهدف من المناورة العسكرية "ردع 2024" هو توجيه رسالة ردع لأي عداء محتمل، والتأكيد على قوة وصلابة القوات المسلحة المصرية، فكل وحدة عسكرية مجهزة على أعلى مستوى لتنفيذ المهام بكفاءة عالية ودقة كبيرة.

واختتم بقوله: "رسالة المناورة العسكرية 'ردع 2024' أننا قادرون على تأمين المجال الجوي وحدودنا البحرية، فالقوات المسلحة قادرة على حماية الأرض وصون مقدرات الوطن".