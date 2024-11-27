نشرة التوك شو| سر انخفاض سعر الذهب.. وطبيعة الوعكة الصحية للخطيب
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
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