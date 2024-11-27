نشرة التوك شو| سر انخفاض سعر الذهب.. وطبيعة الوعكة الصحية للخطيب

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة دور البرد المنتشر حاليًا، موضحًا أن هذا الدور يحدث دائمًا أثناء تغير الفصول

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل ومستجدات عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين المتعلقة بحادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.

قال الإعلامي سيد علي، إن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، أصيب بنزلة برد خلال الساعات الماضية

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا وخبير المجوهرات، عن أسباب الانخفاضات الأخيرة لأسعار المعدن الأصفر.

ذر خبير الآثار، الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من تهديد التغيرات المناخية للآثار المصرية.