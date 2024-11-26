هل تنخفض أسعار الذهب مجددًا؟.. خبير مجوهرات يوضح

كتبت - داليا الظنيني:

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا وخبير المجوهرات، عن أسباب الانخفاضات الأخيرة لأسعار المعدن الأصفر.

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 29,280 جنيهًا، قائلاً: "مفيش انخفاض تاني لأننا سوق مفتوح على الخارج، إضافة إلى أن سبب الهبوط بناءً على انخفاض سعر الأوقية العالمية التي وصلت إلى 2,628 دولارًا".

وأكد أن انخفاض سعر الذهب جاء نتيجة لوجود زيادة في العرض واستقراره، مشيرًا إلى أن الذهب ما زال محط اهتمام الكثير من المستثمرين ويتأثر بعوامل متعددة، منها الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية وعوامل التضخم، موجهاً نصيحة للمواطنين بالشراء.

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