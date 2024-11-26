دور البرد المنتشر حالياً.. رئيس "علمية كورونا" يكشف السبب وطرق الوقاية

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة دور البرد المنتشر حاليًا، موضحًا أن هذا الدور يحدث دائمًا أثناء تغير الفصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا مازال موجودًا ولكنه أقل حدة، مشيرًا إلى أن دور البرد المنتشر مصاحب لأعراض الكحة وتكسير في الجسم ولا يشكل خطورة على الصحة.

ووجه بضرورة ارتداء الكمامة وعدم النزول حال الإصابة، منعًا لانتشار الفيروسات. وأشار إلى أنه لا يوجد نوع واحد من الفيروسات سائد في مصر حاليًا، بل مجموعة من الفيروسات.

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من "حقنة البرد" المشهورة، مؤكدًا أنها تعد جريمة طبية، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي أو صدمة تحسسية قد تؤدي إلى الوفاة.

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