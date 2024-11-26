محافظ البحر الأحمر يكشف مستجدات حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم

كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل ومستجدات عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين المتعلقة بحادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، إن الحادث كان قضاءً وقدرًا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة وغير عادية لإنقاذ الركاب.

وأوضح أن حوادث غرق المراكب السياحية تُعد نادرة جدًا في المحافظة، خاصة مراكب السفاري.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة، ممثلة في القوات البحرية، بذلت جهودًا كبيرة منذ اللحظات الأولى للحادث الذي وقع في فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق، حيث أفاد الناجون بأنهم فوجئوا بتصادم قوي وموجة عالية جدًا.

وأشار حنفي إلى أن القوات البحرية نجحت في إنقاذ 5 أشخاص، كما تم العثور على أربع جثث، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من المفقودين حتى الآن.

وأكد المحافظ أن هيئة السلامة البحرية في البحر الأحمر تشدد بشكل صارم على تطبيق إجراءات السلامة لضمان تفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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