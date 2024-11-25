طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات المقبلة اليوم الاثنين.

وأِشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مشيرة إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى 19 درجة,

سقوط أمطار بهذه المناطق

ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

ونوهت إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

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