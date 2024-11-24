أحمد موسى: القضاء وأجهزة الأمن هما المعنيان بإدارة قوائم الإرهاب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المسؤولية بشأن إدراج الأسماء أو رفعها من قوائم الإرهاب تعود إلى القضاء وأجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون ومؤسسات، موضحًا أن النيابة العامة تعمل بشكل مستمر للإفراج عن المحبوسين بناءً على توجيهات الرئيس.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أشار "موسى"، إلى أن أي متهم يشكل تهديدًا لأمن المجتمع لا يُفرج عنه، موضحًا أن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، وذلك بعد توجيه الرئيس بمراجعة الأسماء المدرجة بناءً على التحريات.

وأضاف "موسى"، أن الدولة تتسم بالشفافية والمصداقية في التعامل مع ملف المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث يتم عرض كل من يتوقف عن أنشطته غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها على محكمة الجنايات لرفع اسمه من تلك القوائم.

وعلق قائلاً: "المناصب زائلة، ولكن ستبقى مصر، ويجب أن يكون حديثنا منصباً على الحفاظ على الدولة المصرية."

واختتم موسى بالتأكيد على أهمية حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم على أيدي جماعات الشر والإرهاب.

اقرأ أيضا..

فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا

هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل