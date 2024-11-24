برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، فمسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

ونوه رضوان بأن توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم خطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف النائب: والجهات الأمنية كلفت بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية".

وأوضح رضوان أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري؛ بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات؛ فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.

إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي

وقال رضوان إن رفع الأسماء التي يثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.

وأضاف النائب: علاوةً على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيسهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعَّال.

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