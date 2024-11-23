تامر أمين ناعيًا الملحن محمد رحيم: الحياة رحلة طالت أم قصرت سوف تنتهي

كتب- حسن مرسي:

نعى الإعلامي تامر أمين وفاة الملحن الشاب محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 45 عامًا.

خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، قال أمين: "الحياة رحلة، طالت أم قصرت، ستنتهي، والإنسان الفطن هو من يستثمرها خير استثمار ادخارًا لآخـرته. علينا أن نأخذ العظة من هذه الفاجعة، فالملحن الباسم والضحوك رحل فجأة تاركًا الوسط الفني في حالة من الصدمة".

في نفس السياق، نعى طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، وفاة الملحن محمد رحيم، مشددًا على ضرورة احترام قدسية الموت ومشاعر أسرة الراحل.

وأكد مرتضى على أهمية عدم استباق الأحداث، داعيًا الجميع إلى الانتظار حتى يصدر بيان من النيابة العامة حول ملابسات التحقيق في وفاته المفاجئة.

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