مرحلة اضطراب دولي.. هلال: ترامب سيشن حربا على مؤسسات الدولة العميقة والصين والاتحاد الأوروبي

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العالم يشهد الآن اضطرابا شديداً لعدم وجود قواعد مستقرة لإدارة العلاقات الدولية، مؤكدا أن ذلك نتج عنه حالة من الفوضى وعدم احترام القانون، ولذا نعيش مرحلة اضطراب دولي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر،المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن اللاعبون الأساسيون فى العالم لا يحترمون قواعد اللعبة، فقد وجدنا أمريكا استخدمت حق الفيتو للمرة العاشرة لتعطيل وقف الحرب في غزة.

ترامب يشن حربا على مؤسسات الدولة العميقة..

وأوضح أن ترامب اعتمد على شركات أمن خاصة وليس على المؤسسة الأمنية المعنية، مشيرا إلى أن أمريكا تشهد حالة فوضي داخلية وترامب سيشن حربا على مؤسسات الدولة العميقة وخاصة المؤسسات الأمنية.

واستطرد أن الاضطرابات الداخلية فى أمريكا ستنعكس علينا فى الشرق الأوسط ووزراء "ترامب" الجدد قليلو الخبرة.

وأشار إلى أن ترامب يسعى بجهد كبير لدعم الاحتلال الإسرائيلى فى الاستيلاء على مساحات أكبر من الضفة الغربية، قائلا: ترامب سيحدث فوضى أخرى فى علاقته مع الصين والاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط.

وتابع: مثلما ندين التطرف اليميني الإسرائيلي فإن الأمانة تقتضي النظر فى الصراع المستمر وعدم الاتفاق بين فتح وحماس.

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