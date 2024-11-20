مافيش هزار.. تامر أمين: "الحكومة سنت سنانها على سارقي الكهرباء"

كتبت - داليا الظينيني:

عقب الإعلامى تامر أمين، على قرار الحكومة بتوقيع عقوبات رادعة على سارقي التيار الكهربائي، والتي تصل إلى مليون جنيه.

وقال "أمين"، خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”: "خلاص يا جماعة الموضوع مبقاش هزار، الحكومة زمان كانت بتوعي الناس لخطورة سرقة الكهرباء، لكن دلوقتي هي سنت سنانها على سارقي التيار الكهربائي".

وأضاف أن كثير من المحلات والمناطق تقوم بسرقة الكهرباء لاستخدامه، مرادفًا: "الأماكن دي عاملة أفراح بلدي فى الشارع بسبب القصة دي".

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