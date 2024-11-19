لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

برامج تعليمية وأكاديمية.. معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

03:27 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

جانب من اللقاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء محمـد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقد اتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال تعليم اللغات والترجمة .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المدني وصقل مهارات الشباب؛ لتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين؛ لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور معهد اللغات للقوات المسلحة في النهوض بالمستوى العلمي والثقافي في مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كل المحافظات المصرية؛ لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي تحتاج إليها سوق العمل .


حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين بمحافظة الدقهلية .

b48678bc-0454-4c17-8def-a63793e41968

معهد اللغات للقوات المسلحة محافظة الدقهلية برامج تعليمية وأكاديمية اللواء طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير العمل يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة تفعيل سُبل التعاون المُشترك

إعلان

إعلان

انفراد| ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟