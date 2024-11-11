رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو للاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني في حل مشكلات التعليم

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف التعليم المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، اليوم، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا أيضًا إلى أهمية بحث الملف من كل الجوانب.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وقال الجبلي إن العملية التعليمية تتضمن جوانب فنية تتكفل الوزارة بها وجوانب مالية، يمكن للمجتمع المدني أن يكون له دور قوي فيها؛ لا سيما أن هناك رغبة لدى تلك المؤسسات في المساعدة وتقديم الدعم اللازم في العملية التعليمية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: يمكن للمجتمع المدني أن يخفف العبء عن كاهل الدولة في ذلك الملف المهم، في إنشاء وتجهيز المدارس لاستيعاب الكثافات؛ ولكن ذلك يتطلب تسهيل بعض الإجراءات، لمواجهة المعوقات التي تواجه تلك المؤسسات في إنشاء وتجهيز المدارس، مستشهدًا بمشكلة تخصيص الأراضي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: بالفعل هناك مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة في المشاركة في العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية، لمساعدة الدولة في ذلك الملف؛ ولكن هناك معوقات على أرض الواقع، تتطلب البحث والتدخل لحلها، داعيًا الحكومة لبحث ذلك الأمر للاستفادة من تلك المؤسسات في حل مشكلات التعليم.