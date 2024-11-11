تفاصيل إطلاق مبادرة "صحتك سعادة" لدعم الصحة النفسية.. ما محاورها؟

كتب- أحمد جمعة:

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة".

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصحة العامة للمواطنين وحرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية، باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في متحف قصر عابدين، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب سفراء دول تركيا، فنزويلا، مالطا، الفلبين، فرنسا، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، ورومانيا، ونخبة من المسؤولين في مجال الرعاية الصحية وممثلين عن الهيئات المعنية.

وذكر عبد الغفار أن المبادرة تضم عدة محاور أساسية تهدف إلى تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، وتشمل الاكتشاف والتدخل المبكر لاضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع الولايات المتحدة لتحليل الرنين المغناطيسي للفحص والتشخيص المبكر للتوحد في مصر.

وتشمل المبادرة محاور أخرى، منها مكافحة وعلاج الإدمان بجميع أشكاله، بما في ذلك إدمان المواد المخدرة والألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم النفسي للمرأة الحامل، وللمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وكبار السن. وتغطي المبادرة أيضًا الكشف عن الاكتئاب وسُبل علاجه.

وأضاف الوزير أن المبادرة توفر نظام إحالة للرعاية المتخصصة للحالات المتقدمة، وتطبق برامج التدخل المبكر لدعم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، مع المتابعة المستمرة للحالات لضمان استمرارية الرعاية وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان اتخذت خطوات عملية، حيث تم تدريب 22 مركزًا صحيًا في محافظة القاهرة على محاور هذه المبادرة ضمن المرحلة الأولى، وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن تدريبًا متخصصًا حول الإحالة إلى الرعاية المتقدمة، وفق برنامج تدريبي خاص بمنظمة الصحة العالمية يهدف إلى تعزيز مهارات مقدمي الرعاية في تقديم الدعم لأسر الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو أو تأخر التطور.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن دمج خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية يسهم في الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف الضغط على المستشفيات التخصصية والمواطنين، مما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز جودة حياتهم، ويشمل ذلك المنصة الإلكترونية للصحة النفسية هنا.

كما لفت إلى تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء مجمع طبي كبير لمكافحة الأمراض النفسية والإدمان بمنطقة العلمين.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أهداف مبادرة "صحتك سعادة" تستند إلى رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة. وتهدف هذه الرؤية إلى تمتع المصريين بحياة صحية آمنة ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة ومتاحة للجميع وعالية الجودة، بما يعزز الوقاية ويوفر حماية للفئات الضعيفة، ويحقق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، مما يسهم في الرخاء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويجعل مصر رائدة في مجال خدمات وأبحاث الرعاية الصحية في العالم العربي وأفريقيا.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تشرفها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يأتي استجابة مباشرة لرؤية رئيس الجمهورية لتعزيز رفاهة المصريين في كافة مراحل حياتهم، ويجسد التزام الدولة بتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي لجميع مواطنيها. وأكدت أن الدولة المصرية تواكب في سياساتها الاجتماعية والتنموية أحدث الاتجاهات الدولية؛ فوفق تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير بعنوان "تحول الصحة النفسية لصالح الجميع"، هناك ثلاثة أسباب تدعو للاستثمار في الصحة النفسية: الصحة العامة، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على جهودها. وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات شاملة، وتستند في عملها إلى إيمان راسخ بأن دعم الصحة النفسية يبدأ من الأسرة. وأكدت على أهمية بناء أسرة متماسكة ومستقرة، حيث تعد الأسرة الحاضنة الأولى للطفل، والمصدر الأساسي للدعم النفسي لأفرادها، مما يجعل الروابط الأسرية والعلاقات بين الأفراد أساسًا جوهريًا للصحة النفسية.

وأضافت وزيرة التضامن أنه لتعزيز تماسك الأسرة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا، تم إطلاق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في عام 2019 برعاية رئيس الجمهورية. ويمثل هذا البرنامج استثمارًا استراتيجيًا لبناء مجتمعات مستقرة وسعيدة، ويهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية، وتزويدهم بالمعارف لبناء أسر قوية ومستقرة.

واستفاد من البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية ما يقرب من مليون ومائتي ألف شخص، واستقطبت منصته الرقمية حوالي خمسة ملايين مستخدم. ومؤخرًا، أطلقت "مودة" خدمة "إسأل مودة" لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية، وقد استقبلت المنصة 10,860 استشارة منذ إطلاقها في فبراير 2024.

وذكر الدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيت للأبحاث، أن هذه المبادرة تجسد حرص الدولة على دعم الصحة النفسية للمواطن المصري، حيث تلعب الصحة النفسية دورًا كبيرًا في الوقاية من الأمراض. وأشار إلى أن أكثر من 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمان، وأن 80% منهم لا يسعون للعلاج. وأوضح أن العبء الاقتصادي العالمي للصحة النفسية يبلغ 5 تريليونات دولار، بينما يبلغ في مصر ما بين 4 و12 مليار دولار سنويًا، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأكد أن مصر وفرت 66 مليار جنيه عبر المبادرات الصحية العامة التي أطلقتها الدولة، حيث بلغ عدد زيارات المبادرات الصحية العامة 115.6 مليون زيارة.