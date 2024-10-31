كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على بدء التوقيت الشتوي 2024 وانتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي، وهي كما يلي:

يبدأ العمل بالقطار الكهربائي الخفيف LRT الساعة 6 صباحاً وينتهي العمل الساعة 11 مساءً

-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا

-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا

-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً

-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT باستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل و تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، و استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.