نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شعبة السيارات: حققنا أسوأ مبيعات في 2023.. والأوفر برايس لتعويض الخسائر

كد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، متمنيًا أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة.

جامعة الجلالة" تقرر تحمل نفقات علاج الطلبة المصابين بالحادث الأخير

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن مجلس أمناء جامعة الجلالة، عقد اجتماعا خلال الساعات الماضية، وأقر بتحمل نفقة العلاج للطلاب المتضررين، ومنحة لكل المصابين خلال فترة الدراسة، مع توفير وسيلة نقل آمنة لخارج مدينة الجلالة

جائز في هذه الحالة.. حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم استخدام مواد مثل الهارد جيل والمونيكير على الأظافر، وتأثيرها على صحة الوضوء ومن ثم الصلاة

تفاصيل اجتماع "إسكان النواب" بشأن صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

لم يسرقوا".. موعد تفعيل البطاقات التموينية لمتعاقدي الكهرباء بنظام الممارسة

ال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أصدر قرارا بعودة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، بداية من أول نوفمبر المقبل.