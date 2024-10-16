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جائز في هذه الحالة.. حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية

08:41 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم استخدام مواد مثل الهارد جيل والمونيكير على الأظافر، وتأثيرها على صحة الوضوء ومن ثم الصلاة.

وقال أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن هناك نوعين من المواد المستخدمة، الأول هو المواد التي لا تمنع وصول الماء، والتي يجوز استخدامها ولا حرج فيها، والثاني هو الهارد جيل، الذي يمنع وصول الماء ويحتاج إلى إزالة قبل الوضوء أو الغسل.

وأشار إلى أن الهارد جيل هو مادة بلاستيكية تُثبت على الأظافر، وليس ضفراً طبيعياً، ما يعني أنه قد يُشكل عائقاً أمام الوضوء، وهو ما لا يجوز إلا في حالة كون الأظافر ضعيفة أو تعاني من مرض، ويُستخدم الهارد جيل كوسيلة للعلاج، فإنه يُعتبر جائزاً ولا حرج فيه.

وتحدث الشيخ عن كيفية التعامل مع مسألة الوضوء، موضحًا أن العلماء يختلفون في هذا الأمر، فالجمهور يُشدد على ضرورة إزالة هذه المواد قبل الصلاة، بينما المالكية يرون أنه إذا كان هناك تعارض بين إزالة الأظافر الصناعية وترك الصلاة، فيجوز المسح عليها.

وشدد على أهمية الاستشارة مع الطبيب المختص، حيث يُمكن للطبيب أن يُحدد العلاج المناسب لحالة الأظافر، مما يُعزز من صحة الممارسة الدينية ويحافظ على العبادات دون إشكالات.

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية الأظافر الصناعية حكم استخدام الهارد جيل الوضوء
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