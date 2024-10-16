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"جامعة الجلالة" تقرر تحمل نفقات علاج الطلبة المصابين بالحادث الأخير

09:18 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

جامعة الجلالة

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كتب- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن مجلس أمناء جامعة الجلالة، عقد اجتماعا خلال الساعات الماضية، وأقر بتحمل نفقة العلاج للطلاب المتضررين، ومنحة لكل المصابين خلال فترة الدراسة، مع توفير وسيلة نقل آمنة لخارج مدينة الجلالة.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس أمناء جامعة الجلالة، أكد دعم الطلاب بشكل نفسي مع توعية للطلاب، مع توفير المواصلات الآمنة لكل الطلاب في جامعة الجلالة.

وذكر أن طلاب جامعة الجلالة، شاركوا في التعزية، مقدما التعازي لأهالي الطلاب المتوفين في حادث جامعة الجلالة.

وتابع أن جامعة الجلالة، هي الأولى بين الجامعات الأهلية، والجامعة الوحيدة المرشحة لـ 3 جوائز، موضحا أن ثقة الطلاب في جامعة الجلالة كبيرة.

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