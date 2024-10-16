شعبة السيارات: حققنا أسوأ مبيعات في 2023.. والأوفر برايس لتعويض الخسائر

كتبت -داليا الظنيني:

أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات في 2023 كانت الأسوأ والسوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، متمنيًا أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة.

وأشار عمر بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن سوق السيارات انتعش نسبيًا في 2024، مؤكدًا أن الـ 25 مليار دولار التي تم الحديث عنها مؤخرا هي حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات.

وتابع: "السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزن قيمة، والمعارض تُبقي على السيارات؛ لأنها تعي أن هناك زيادة في بيع السيارات كل فترة"، مشددًا على أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب وأسعارها في ازدياد بسبب فرق العرض والطلب، كما أن "ظاهرة "الأوفر برايس" سببها أن تاجر السيارات يضطر لرفع السعر لتعويض خسائره.