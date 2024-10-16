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نشرة التوك شو| الحكومة تعلن عن حزمة من الإعفاءات التحفيزية.. وناج من حادث الجلالة يروى تفاصيل مأساوية

12:08 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

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كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.. مدير مشروع "مستقبل مصر" يكشف أهميته

كشف العقيد الدكتور بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عن أهمية المشروع في تعزيز وتأمين الأمن الغذائي.

سرعة جنونية ومشاكل في الفرامل.. أستاذ طرق يعلق على حادث الجلالة

رجح الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن تكون تصرفات سائق الأتوبيس هي السبب الرئيسي وراء الحادث المأساوي لطلاب جامعة الجلالة

الخيانة.. "زوجة أرض اللواء" تكشف سر اعتداء زوجها عليها وحلق شعرها في الشارع

كشفت «دنيا» الزوجة التي سحلها زوجها بمنطقة أرض اللواء، في الجيزة، تفاصيل اعتداء زوجها عليها وحلق شعرها وسط الشارع.

طالب ناجٍ من حادث الجلالة يكشف تفاصيل "مأساوية"

كشف أحد الطلاب الناجين من حادث أتوبيس جامعة الجلالة، عن المعاناة التي عاشها الطلاب

"متحدث الوزراء": حزمة من الإعفاءات التحفيزية للمصدرين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير

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