نشرة التوك شو| الحكومة تعلن عن حزمة من الإعفاءات التحفيزية.. وناج من حادث الجلالة يروى تفاصيل مأساوية
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
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"متحدث الوزراء": حزمة من الإعفاءات التحفيزية للمصدرين
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