نشرة التوك شو| الحكومة تعلن عن حزمة من الإعفاءات التحفيزية.. وناج من حادث الجلالة يروى تفاصيل مأساوية

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

كشف العقيد الدكتور بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عن أهمية المشروع في تعزيز وتأمين الأمن الغذائي.

رجح الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن تكون تصرفات سائق الأتوبيس هي السبب الرئيسي وراء الحادث المأساوي لطلاب جامعة الجلالة

كشفت «دنيا» الزوجة التي سحلها زوجها بمنطقة أرض اللواء، في الجيزة، تفاصيل اعتداء زوجها عليها وحلق شعرها وسط الشارع.

كشف أحد الطلاب الناجين من حادث أتوبيس جامعة الجلالة، عن المعاناة التي عاشها الطلاب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير