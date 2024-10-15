"متحدث الوزراء": حزمة من الإعفاءات التحفيزية للمصدرين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": تشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأكمل الحمصاني: الهدف من هذه الخطوات هو زيادة إنتاج السلع المصرية وتصديرها للخارج، مما يساهم في تقوية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وواصل: تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، ومن أجل تحقيق ذلك، تقدم الحكومة حوافز مالية للشركات المصدرة وتبسيط الإجراءات، وهذه الخطوات ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.