إعلان

BBC

طالب ناجٍ من حادث الجلالة يكشف تفاصيل "مأساوية"

08:54 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

حادث انقلاب أتوبيس طريق السخنة - الجلالة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- داليا الظنيني:
كشف أحد الطلاب الناجين من حادث أتوبيس جامعة الجلالة، عن المعاناة التي عاشها الطلاب.

وقال إنهم "يعاملون كأرقام وجنيهات وليسوا بشرًا".

وأضاف الطالب الذي رفض ذكر اسمه، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التقصير كان في صيانة الأتوبيس وتحميله بأكثر من طاقته، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة كافية على شركات النقل، ساهمت جميعها في وقوع هذه الكارثة، مطالبًا بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الحادث.

ووصف الطالب المشهد المأساوي الذي عايشه، حيث قال: "مُسعف سألني عن هوية إحدى الأيدي التي كنت أحملها، فقد كنت أشارك في نقل جثث أصدقائي"، مؤكدًا أن الناجين يعانون من صدمة نفسية حادة بسبب الحادث.

وأشار الطالب، إلى أن كل من جامعة الجلالة وشركة النقل وبورتو يحاولون التنصل من مسؤوليتهم عن الحادث، وأن الأعوام الماضية كانت تقوم 4 شركات بنقل الطلاب، في حين استحوذت هذا العام شركة واحدة على النقل.

حادث أتوبيس الجلالة طلاب جامعة الجلالة انقلاب أتوبيس مجمع السويس الطبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هل لدغها ثعبان؟".. مقطع صوتي يثير الجدل بشأن الثقوب السوداء للطماطم وخبير يرد

إعلان

إعلان

بالصور.. الرئيس السيسي يودع ولي العهد السعودي بعد زيارته للقاهرة