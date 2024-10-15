350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.. مدير مشروع "مستقبل مصر" يكشف أهميته

كتبت - داليا الظنيني:

كشف العقيد الدكتور بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عن أهمية المشروع في تعزيز وتأمين الأمن الغذائي.

وقال خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن مشروع "مستقبل مصر" يقع على بعد 30 دقيقة من 6 أكتوبر، ويمتد على مسافة 120 كيلومترًا على طريق محور الضبعة، بعمق يتراوح من 60 إلى 70 كيلومترًا، مبينًا أن نطاق المشروع يشمل 3 إلى 4 محافظات، وهي الجيزة والبحيرة ومطروح.

وأضاف أن المشروع قريب من مطار سفنكس وبرج العرب ومطار الإسكندرية، بالإضافة إلى قربه من موانئ التصدير، مؤكدًا أن هذا القرب يمثل قيمة كبيرة للمشروع من حيث نقل المنتجات الزراعية، وكذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الأولية والعمالة، مما يساعد على تقليل البطالة في هذه المحافظات.

وأوضح "الغنام" أن مشروع "مستقبل مصر" هو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، وهو الجزء الأكبر منه بمساحة حوالي مليون و100 ألف فدان، موضحًا أن هذا المشروع يساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، تتمثل في النقل ومستلزمات الإنتاج وتأسيس البنية التحتية من كهرباء وطرق وآبار، مما يصب في مصلحة المواطن بشكل إيجابي.

وتابع: "توجد منطقة صناعية تضم صناعات تكميلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى وجود مشروع "ميجا" للاستفادة من وفرات الإنتاج من خلال التصنيع الزراعي، وتعظيم قيمة المنتج للاكتفاء الذاتي للمواطنين وتصدير الفائض إلى الخارج، مما يساعد في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى تقليل حجم وارداتنا من السلع والمنتجات الغذائية."

واختتم قائلاً: "أهم المحاصيل التي طرحت تشمل القمح الذي يُزرع للأغراض التجارية وللتقاوي، وبنجر السكر الذي يساهم بنسبة من 15% إلى 20% من إنتاج السكر في مصر، إضافة إلى محاصيل فول الصويا والفاصوليا وعباد الشمس والطماطم والشعير والبرتقال والموالح."