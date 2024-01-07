إعلان

BBC

احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم

11:34 ص الأحد 07 يناير 2024

الجدري المائي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، استشاري الباطنة والأطفال وحساسية الصدر والحميات، إن الجدري المائي فيروس من ضمن الفيروسات التي يمكن أن تنتشر عن طريق التلامس؛ حيث تنتقل العدوى بالمخالطة.

وأضاف الجارحي، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن فيروس الجدري المائي عبارة عن طفح جلدي؛ منه جزء مائي، لذلك سُمي بالجدري المائي، ويبدأ في كف اليد ثم ينتشر في باقي أجزاء الجسد.

وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إلى أنه لا مشكلات أو قلق من الإصابة به، وتتراوح فترة الإصابة من 7 إلى 14 يومًا وليس له أية مضاعفات.

الجدري المائي حميات إمبابة الدكتور ماهر الجارحي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور وفيديو.. ترانيم بكاتدرائية العباسية احتفالًا بعيد الميلاد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم
"جزيرة المتعة".. ما مصير جنة "جيفري إبستين" المشبوهة؟
أبرز 7 مشاهد في احتفال الأقباط بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة