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تُرجمت لـ20 لغة.. ننشر نص الرسالة البابوية لعيد الميلاد 2024

09:15 م السبت 06 يناير 2024
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    البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة
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    الرسالة البابوية لعيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    الرسالة البابوية لعيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    الرسالة البابوية لعيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    الرسالة البابوية لعيد الميلاد
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كتب- إسلام لطفي:
ألقت الكنيسة، مساء اليوم السبت، الرسالة البابوية لعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٤، التي وجهها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأبنائه في مصر وبلاد المهجر.
وذكرت الكنيسة أنه تمت ترجمة الرسالة لعشرين لغة مختلفة.
وقدَّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للمهنئين له والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكان من بين المهنئين: الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيه الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.
وضمت القائمة أيضًا بعض الوزراء من بينهم وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الرسالة الباباوية البابا تواضروس عيد الميلاد قداس عيد الميلاد

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