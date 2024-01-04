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BBC

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

07:00 ص الخميس 04 يناير 2024

أمطار وشبورة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 04 يناير 2024 إلى الثلاثاء 09 يناير 2024، والذي جاء على النحو التالي:

الخميس 4 يناير 2024:

- شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 05 يناير 2024:

- شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 06 يناير والأحد 07 يناير 2024:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 08 يناير والثلاثاء 09 يناير 2024:

  • شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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أمطار شبورة درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس شبورة مائية

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