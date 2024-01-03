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BBC

انفصام عن الواقع.. إبراهيم عيسى يعلق على خطاب الأمين العام لـ "حزب الله"

09:52 م الأربعاء 03 يناير 2024

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اليوم، يعبر عن انفصام حقيقي عن الواقع، قائلا: "حسن نصر الله هو أذكى من في المحور الذي يطلق على نفسه مقاومة وأشدهم براعة وخطابة ولكن نشفق على بيان ما يسمى نفسه محور المقاومة".

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أنه يشفق على من يطلقون على أنفسهم مسمى محور المقاومة لأنهم يعيشون داخل شرنقة ومنفصلون عن الواقع، موضحا أن موقفنا مما سيحدث في غزة سيفرق معنا كثيرا في مختلف الملفات بما فيها الملف الاقتصادي.

وأكمل:"خطاب حماس ومؤيديهم متهاوي من ناحية المنطق وكأننا قصاد فصام عن الواقع وخلق حالة افتراضية وكل أنصار حماس وداعميها من اليسار وحتى اليمين عايشين جوه فقاعة ومش قادرين يشوفوا الحقيقة، وعلينا ألا نتخذ الموقف بالعواطف والمشاعر فقط ويجب أن نقرأ المشهد بشكل واقعي ويكون مطروح أكثر من صوت ووجهة نظر".

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إبراهيم عيسى خطاب الأمين العام حزب الله اللبناني انفصام حقيقي عن الواقع أنصار حماس وداعميها

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