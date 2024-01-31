طبق الفول وصل ٢٠ جنيها.. أحمد موسى: السلع بترتفع يوميا بشكل كبير

كتبت -داليا الظنينى:

انتقد الإعلامي أحمد موسى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق وزيادة بعضها بدون سبب، مؤكدا أن بعض السلع ترتفع يوميا بنسب كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المصانع خفضت إنتاجها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر فول الصويا وصل الطن فيه لـ43 ألف جنيه بعد أن كان 24 ألفا، والذرة وصل الطن فيه لـ19 ألف جنيه، معلنا أن الحد الأدنى لسعر اللحمة يبدأ من 240 حتى 420 جنيها، معلقا: «لو فضلنا ماشيين بهذا السياق ستصل 500 جنيه في رمضان».

وأوضح موسى أن طبق الفول اليوم ارتفع كثيرا، والسادة بـ20 جنيها وقرص الطعمية وصل جنيهان، يعني أن أكلة الفول تكلف نحو 30 لـ40 جنيها؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وبشأن وجبة الكشري، تابع أحمد موسى قائلا: «طبق الكشري كانت بـ5/6 جنيهات، أما اليوم أصغر طبق بـ20 جنيها حتى 50 جنيها، وهناك محلات مشهورة تصل سعر الوجبة بها 100 جنيه، والـ50 جنيه دي كانت تجيب كيلو لحمة زمان

وتابع موسى: هناك زيادة جنونية في الأسعار ولا ثبات في سعر أي سلعة، وأتحدى على الهواء ثبات سعر سلعة في اليوم الواحد، والزيادة تكون 10 و20%، وكل ذلك بحجة الدولار».

أما حول سعر اللبن، أكد أن هناك بعض المصانع خفضت الإنتاج للنصف؛ بسبب ارتفاع أسعار المستهلكات.

وبشأن أسعار السلع الأخرى، اختتم أحمد موسى قائلا: «سعر الأرز يبدأ من 30 لـ45 جنيها والسكر بدأ يختفي مرة أخرى، والخضروات والفاكهة ارتفعت قليلا ويمكن شرائها، والفاصوليا البيضاء بـ100 جنيه بعد أن كانت بـ20/30/40 جنيها، والعدس بـ80 جنيها، وكيلو وراك الفراخ بـ90 جنيها واللحم المستورد بـ300 جنيه».

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