الطقس الآن.. "الأرصاد": أحوال جوية مضطربة بهذه المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المناطق بالجمهورية تشهد حاليا طقس غير مستقر يؤثر على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضاف "القياتي"، لـ"مصراوي"، أن أبرز عناصر اضطراب الطقس الحالي هو انخفاض درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة الكبري اليوم وغدًا في حدود 15 إلى 16 درجة مئوية، وترتفع الإحساس بالبرودة مع نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة حتي شمال الصعيد.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة تُسجل اليوم هي 17 درجة مئوية على شمال الصعيد، مع وجود طقس غائم أغلب ساعات النهار على شمال البلاد.

وأشار القياتي، إلى أن السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، اليوم وغدًا تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

وتابع، أن الأمطار تكون متوسطة على باقي محافظات ومدن الساحل الشمالي، وتكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات ومدن جنوب الوجه البحري، وتصل خفيفة ومتوسطة في بعض الأحيان على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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