"قومي المرأة": 25 مليون مستفيدة من أنشطة المجلس خلال 2023

القاهرة (أ ش أ):

ذكر المجلس القومي للمرأة إن إجمالي المستفيدين من برامج ومبادرات المجلس خلال عام 2023 بجميع المجالات بلغ ما يزيد على 25 مليون مستفيدة، بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة والجهات الشريكة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك في تقرير للمجلس حول جهوده وأنشطته خلال 2023 طبقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وذلك في ضوء دعم ومساندة القيادة السياسية لهذا الملف.

وحول محور التمكين السياسي، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة المجلس بهذا المحور بلغ ما يزيد على 20 مليون مستفيدة وذلك بملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، بجانب دور المجلس في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي من خلال حملة "بلدي أمانة" التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية.

وأضاف أن المرحلة الأولى استهدفت التوعية بدور السيدات بالمشاركة العامة في بناء الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات، فيما استهدفت المرحلة الثانية التوعية بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها بالانتخابات؛ لتحقيق الديمقراطية والتمثيل العادل للجميع تحقيقًا لنهضة المجتمع.

وحول محور التمكين الاقتصادي، أكد التقرير أنه خلال عام 2023 بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة المجلس بهذا المحور 686 ألفًا و391 مستفيد/ة، حيث استكمل المجلس أنشطة برنامج "تحويشة" للإدخار والإقراض الرقمي، وتم تدريب متدربات على إدارة المجموعات الإدخارية.

وتابع أنه تم أيضًا تكوين فريق عمل مؤهل من 1340 ميسرة مالية ومشرفًا ميدانيًا ومشرف محافظات، بجانب إتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات، ويتم تدريبهم دوريًا بمجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية منها (مشروعات خضراء ذكية - الأمن السيبراني - الدورة البنكية).

ولفت إلى وصول المجموعات الإدخارية لـ12 ألف مجموعة تضم 263 ألفًا و878 سيدة بتكوين 6592 مجموعة جديدة من 145 ألفًا و174 سيدة خلال عام 2023، وتم توعية أغلبهن بمجال التثقيف المالي والاجتماعي من خلال 4095 جلسة توعوية.

وذكر التقرير أن عدد السيدات اللاتي قامت بتحميل تطبيق "تحويشة" والتسجيل عليه وصل لـ166 ألفًا و388 سيدة، كما تم فتح 38 حساب مجموعة بنكي لـ872 سيدة من المجموعات الإدخارية بالتعاون مع بنك مصر بإجمالي يبلغ حوالي 56 ألفًا و870 جنيهًا من خلال 103 جلسات على تطبيق "تحويشة"، كما بلغت نسبة الإقراض 14% من المدخرات.

وأضاف أنه تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية "تحويشة في بنك" على مستوى 20 محافظة؛ لنشر ثقافة الإدخار والإقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة، وتقديم 345 ألفًا و677 خدمة توعوية ومنتجات مالية، والتعريف بتدخلات المجلس لتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وحمايتها من كافة أشكال التمييز.

وأوضح أنه تم استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيين "رشيدة" و"فصيلة" لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي.

وحول محور التمكين الاجتماعي، لفت التقرير إلى وصول عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس بهذا المحور لمليون و357 ألفًا و16 مستفيد/ة، وحرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار"، حيث تم تنفيذ 12 ألفًا و395 جلسة دوار استفاد منها 827 ألفًا و133 مستفيد/ة.

وتابع أنه استفاد 91 ألفًا و937 مستفيد/ة من أنشطة "دوّي" التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور - نوادي المشاهدة)، والتي تهدف لتشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات؛ لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وحول محور الحماية، أشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من جهود وأنشطة المجلس بهذا المحور بلغ 3 ملايين و740 ألفًا و719 مستفيد/ة، منوهًا بأنه تم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "احميها من الختان" والتي وصلت لـ3 ملايين و374 ألفًا و956 مستفيد/ة.

وأوضح أنه استكمالًا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث للعام الرابع على التوالي، واصلت اللجنة نشاطها في إطار تنفيذ خطتها الوطنية (2022 - 2023) بتنفيذ حملات توعية متتالية تحت شعار "احميها من الختان"، تضمنت حملات أنشطة توعوية مباشرة على الأرض وغير مباشرة.

وأضاف أن الحملة حققت منذ إطلاقها عام 2019 حتى عام 2023 ما يزيد على 108.6 مليون اتصال مكرر للنساء والرجال من خلال أنشطة متنوعة مثل تدريبات فرق العمل الميدانية من رموز دينة ورائدات مجتمعيات، وحملات التوعية الإعلامية، وحملات طرق أبواب، واستقبال شكاوى على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل.

واكد استمرار الحملة الإعلامية "احميها من الختان" والتي استمرت لمدة شهر؛ بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، حيث تذاع يوميًا عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا للوصول للمستمعين ولنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة.

وذكر التقرير أنه تم أيضًا إطلاق مبادرة "سفراء ضد الختان" وتم تشكيل لجنة تيسيرية للمبادرة تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.

ونوه بأنه تم تدريب 200 من القادة والرموز الدينية، وتم فتح مائدة الحوار بشأن القضية ورؤيتهم في القضاء عليها لمعاونة المجلس في نشر الرسائل التوعوية ذات الصلة من منظور اجتماعي وديني، واعتمدت منهجية التدريب على استخدام الأساليب التدريبة المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية..لافتًا إلى تحقيق الحملات التي تم تنفيذها على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي حوال 103 ملايين مشاهدة خلال 2023.