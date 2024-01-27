التموين: 70% نسبة الإقبال على شراء السبائك الذهبية مقارنة بالمشغولات



كتب- محمد سامي:

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن كميات الذهب الواردة للمصلحة من السبائك والجنيهات تفوق كميات المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية في ظل زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات حيث يتم دمغ جميع منتجات المعدن الثمين الواردة للمصلحة بنسبة تصل إلى 70% للسبائك مقارنة بـ30% للمشغولات الذهبية.

وطالب "سليمان"، المواطنين، بعدم شراء الذهب في حال وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار نتيجة الشائعات التي ينتهجها البعض لتحقيق مصالح شخصية وأرباح على حساب المستهلك، وأن يتم شراء المعدن الثمين حال استقرار الأسعار ومن الأماكن المعروفة والشركات المرخصة تجنبًا لأي تلاعب من قبل البعض، أيضا عدم شراء الذهب من صفحات الإنترنت المجهولة تجنبا للغش والتدليس.

وأشار إلى ضرورة شراء الذهب من الشركات المعتمدة ذات العلامات التجارية المعروفة، والمحلات المرخصة تجنبا للتدليس وخداع المستهلك، كما تقوم المصلحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في الفترة الحالية خاصة مع تزايد الإقبال الكبير على شراء المعدن الثمين، حيث يتم التأكد من دمغ الذهب والفضة من خلال مصلحة الدمغ والموازين وعدم وجود دمغة مزورة وكذلك مطابقة الأعيرة للمواصفات، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم تحرير محاضر للمخالفين وتصل العقوبات إلى الغرامة المالية مصادرة المنتجات والحبس على حسب نوع المخالفة.



وأكد أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مع زيادة معدلات البيع وشراء الذهب للتصدي لأي محاولات تلاعب من قبل البعض والتأكد من مطابقة جميع الأعيرة للمواصفات القياسية، والتأكد من دمغ المنتجات المطروحة في الأسواق بمعرفة مصلحة دمغ المصوغات والموازين حيث أنها الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.