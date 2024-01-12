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بالصور.. رئيس الطائفة الإنجيلية يقدم عظة الجمعة بكنيسة الزيتون

06:14 م الجمعة 12 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
  • عرض 6 صورة
    رئيس الطائفة الإنجيلية يقدم عظة الجمعة بكنيسة الزيتون
  • عرض 6 صورة
    رئيس الطائفة الإنجيلية يقدم عظة الجمعة بكنيسة الزيتون
  • عرض 6 صورة
    رئيس الطائفة الإنجيلية يقدم عظة الجمعة بكنيسة الزيتون
  • عرض 6 صورة
    رئيس الطائفة الإنجيلية يقدم عظة الجمعة بكنيسة الزيتون
  • عرض 6 صورة
    القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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كتب- إسلام لطفي:
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الجمعة اليوم بالكنيسة الإنجيلية بالزيتون، بحضور راعيها القس وائل عوض، وقدم رئيس الإنجيلية خدمة عظة اليوم حول فرح الميلاد وسط الأزمات.

وخلال العظة قدم الدكتور القس أندريه زكي عدة رسائل روحية حول فرح ونور الميلاد الذي يعطي أملًا وينهي الظلام والضيق، وقال: افرحوا لأن هناك فرح وسط الآلام، لأنه سيكون مع الميلاد فرحًا عظيمًا، والفرح الحقيقي هو فرح الحصاد، افرحوا ونحن نحتفل بميلاد المسيح القوي رئيس السلام، الذي غير التاريخ.

وأضاف رئيس الإنجيلية: السلام الحقيقي هو الطمأنينة، وعلينا أن نعلم يا أحبائي بأن التواضع ليس خنوعًا أو استسلامًا، لأن المسيحية عقيدة التسليم وصنع السلام، السلام القوي القادر على التغيير وتجاوز الأزمات والصعوبات.

أندريه زكي الطائفة الإنجيلية عظة الكنيسة كنيسة الزيتون

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