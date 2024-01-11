وزير الزراعة يبحث تعزيز دور التعاونيات الزراعية في دعم الفلاح

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث آليات تطوير التعاونيات ودورها في دعم المزارعين، بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

في بداية الاجتماع، قال "القصير"، إن التعاونيات الزراعية في مصر تتسم بقاعدتها العريضة حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، وهي الحلقة القريبة من الفلاح ويجب تعزيز دورها في توفير مدخلات الإنتاج والميكنة الحديثة وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية؛ بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

وأكد "القصير"، أن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الزراعة، هو تطوير التعاونيات الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ممثلي الاتحادات والجمعيات التعاونية وطالبهم بتقديم مقترحاتهم التي تدعم دورهم في خدمة المزارعين، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بها.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.

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