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أحدث 8 صور من بحيرة عين الصيرة بعد تطويرها

11:34 ص الإثنين 13 مايو 2024
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كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أعمال تنفيذ مشروع بحيرة عين الصيرة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل.

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 63 فدانًا، ويتضمن عدة مرافق ومناطق ترفيهية، منها:

1- ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر.

2- منطقة مطاعم لخدمة الزوار.

3- جزيرة استوائية وسط البحيرة.

4- مسرح مكشوف لإقامة فعاليات مختلفة وعروض ترفيهية وثقافية.

5- مناطق خضراء توفر أماكن مثالية للاسترخاء والتنزه والتجول.

6- برجولات خشبية لتوفير أماكن للاحتفاء بالمناظر الخلابة.

7- 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة.

8- محطة معالجة لمياه البحيرة.

9- خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة.

10- شبكة ري للمناطق الخضراء، وشبكة تغذية بالمياه وأخرى للصرف الصحي.

بحيرة عين الصيرة وزارة الإسكان تطوير بحيرة عين الصيرة
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