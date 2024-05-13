19 صورة.. مميزات وطريقة حجز تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد 10 سيارات كهربائية - تاكسي) داخل العاصمة الإدارية، بدءًا من يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

وقالت الوزارة، في بيان، الاثنين، إن ذلك يستهدف خدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية، حيث يبلغ إجمالي السيارات المستهدف تشغيلها 145 سيارة كهربائية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت - 85 سيارة MG4).

وأضافت الوزارة، أنه ستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأكدت وزارة النقل، أن حجز السيارة سيكون متوفرًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.