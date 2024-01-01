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١٩٨ ألف رحلة.. وزير الطيران: مطار القاهرة الأعلى نموًا في أعداد الركاب خلال 2023

10:59 م الإثنين 01 يناير 2024

الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني

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١٩٨ ألف رحلة.. وزير الطيران: مطار القاهرة الأعلى نموًا في أعداد الركاب خلال 2023

كتب- محمد عبيد:

أعلن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية حققت نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، حيث بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، وسجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.

وقال إن مطار القاهرة الدولى استقبل أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣ .

وأشار إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من و إلى الجمهورية .

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني مطار القاهرة الأعلى نموا المطارات المصرية أعداد الركاب والرحلات الجوية مطار الغردقة الدولى

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