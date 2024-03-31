الفريق محمد عباس: العمل الجماعي كلمة السر في نجاح منظومة الطيران المدني

(أ ش أ):

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن العمل الجماعي هو سر نجاح منظومه الطيران المدني في مصر، مضيفا: "كلنا يعمل بروح الفريق وهذا هو سر نجاح منظومه الطيران المدني في مصر.

وأضاف "حلمي"، خلال حفل إفطار الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أن النجاح الحقيقي يأتي حينما تتضافر الجهود ونبذل جميعا الجهود الجماعيه من أجل رفعة إسم مصر عاليا خفاقا.

وتابع: "كلنا سيترك منصبه وسوف يبقى الكيان والإسم وعلينا أن نترك بصمه واضحه لكل من ياتي بعدنا، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدني حقق مؤخرا نجاحات واضحه بجميع القطاعات نفخر ونعتز بها جميعا، لأنها ستظل هي الباقية".

واستكمل وزير الطيران المدني، قائلا: "الحمد لله هناك كثافات عاليه بجميع المطارات المصريه وجميع السائحين ورواد المطارات المصريه يشاهدون طفره حقيقيه في جميع الخدمات ،حيث نعمل جميعا لخدمه رواد المطارات ، مؤكدًا أن المطارات المصريه مؤمنه بالكامل وأبنائنا و زملائنا في جميع القطاعات خاصه الصفوف الأمامية ،يقدمون أفضل خدمه مميزه لرواد المطارات كل في موقعه ، موجهاً الشكر لكل العاملين بالقطاع".

وفي سياق متصل كرم الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني الأمهات المثاليات بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث توجه بالتهنئة للعاملين بالشركة وذلك بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من الموظفات من كل قطاعات الشركة .

وأكد وزير الطيران علي دور الأم ومكانتها الكبيرة ، مشيداً بما تبذلة المرأة المصرية فى رعاية أبنائها لتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن ، وهي جميعا من القيم التى نحتاج إليها في قطاع الطيران المدني.

وقال"المكرمات نماذج لجميع الأمهات الأتى يستحقن التكريم ، وحرص الوزير على إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمات موجها الشكر لهن".

وجاء تكريم الأمهات المثاليات بالشركه في إطار خطة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة يحي زكريا ، لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الإجتماعي للشركة.