بعد غرق ميكروباص المعدية.. 10 صور لكوبري أبو غالب الجديد

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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، في الوقت الحالي، أعمال تنفيذ كوبري أبو غالب في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والذي يربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية ليكون بديلا عن معدية أبو غالب، وذلك بعد تكرار وقائع الغرق خلال الفترة الماضية.

ويأتي تنفيذ كوبري أبو غالب، في إطار خطة وزارة النقل لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري.

وتستهدف وزارة النقل، إلغاء هذه المعديات واستخدام محاور مرورية وكباري سيارات وكباري مشاة.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على هذه الرياحات، تشمل:

1- محور أبو غالب.

2- محور القطا.

3- محور تلا/ طنوب.

وفيما يتعلق بمنطقة أبو غالب (موقع الحادث)، فيتم حاليًا إنشاء 2 محور للسيارات أحدهما في عند منطقة الحادث وهو محور أبو غالب، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 50%، والآخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه إلى 15%.

كما يوجد كوبري مشاة (كوبري وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث ويوجد كوبري نكلا للسيارات على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالإضافة إلى كوبري تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق (المناشي - الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.

كما يجرى إنشاء 4 كباري سيارات على الرياحات، وهي:

1- استكمال كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الخطاطبة.

2- كوبري البريجات.

3- كوبري أبو الخاوي.

4- كوبري كفر بولين.

ويتم كذلك تنفيذ 6 كباري مشاة، وهي:

1- كوبري دمشلي.

2- كوبري عزبة السد.

3- كوبري الصواف.

4- كوبري زاوية البحر.

5- كوبري أبو خطوة.

6- كوبري منشأة مهنا.



وكانت شهدت محافظة الجيزة صباح أمس الثلاثاء، حادث سقوط ميكروباص بالركاب في منطقة معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وكشفت محافظة الجيزة، أنه تم انتشال الميكروباص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجارٍ مواصلة جهود الإنقاذ.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.

وتابع المحافظ، الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط، كما كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام الشفاء.