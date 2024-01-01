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BBC

موعد سقوط أمطار غزيرة.. الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا

07:34 م الإثنين 01 يناير 2024

أمطار غزيرة أرشيفيى

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كتب- مصراوي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من غزارة وزياردة فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء غد الثلاثاء، على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط.

وتوقعت تكون من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت الى أن الشبورة قد تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الأجواء ستظل باردة ليلاً وفي الصباح الباكر غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

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