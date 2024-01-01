خبير الطاقة الدولي عن بدء الإنتاج من بئر "شمال الصفا": يوفر لمصر المليارات سنويًا

كتب- حسن مرسي:

علق رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، على إعلان وزارة البترول بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، قائلًا إن هذا الاكتشاف يعطي أملًا كبيرًا لمصر ويوفر لمصر الكثير من المليارات سنويًا التي كانت تنفق على استيراد الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الاثنين، إن الاكتشافات التي تحققت في حقول الغاز الطبيعي وكان آخرها حقل ظهر هو استعادة لمسيرة النجاح في هذا القطاع والذي وفر لمصر 3 مليار دولار سنويًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الاكتشافات ساعدت على كبح جماح الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي ودخول الإنتاج وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي عام 2019 من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الوزارة تريد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار.

وأكد أن هذا الاكتشاف يعطي أملا كبيرا خاصة مع الرغبة في ترتيب حدودنا مع المملكة العربية السعودية، مستطردًا "وان شاء الله يتم الإعلان عن اكتشافات جديدة في الجانب المصري من البحر الأحمر حققنا اكتشافات كبيرة في الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية".