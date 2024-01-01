نقابة الصحفيين تدين تجاوزات أمن وزير التعليم العالي ضد صحفي وتطالب بالتحقيق

كتب- إسلام لطفي

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التجاوزات، التى صدرت من قبل إدارة جامعة المنيا، وأحد أفراد الأمن المصاحبين لوزير التعليم العالى، تجاه عدد من الزملاء الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم في تغطية زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس السبت لافتتاح عددٍ من المشروعات الصحية، والتعليمية بجامعة المنيا.

أكدت اللجنة تضامنها مع اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، التى أدانت التجاوزات، والتى تمثلت في التعدي باليد على زميل صحفى من قبل أفراد الأمن المرافق للوزير، وقيام موظفى الأمن الإداري في الجامعة بإغلاق قاعة كلية دار العلوم، التى كان من المقرر عقد مؤتمر صحفى بها أمام الزملاء، والتحدث معهم بصورة غير لائقة.

وشددت لجنة الحريات على كل الزملاء الصحفيين بضرورة الالتزام بقرار اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، الذى يقضى بالامتناع عن نشر أية أخبار خاصة بجامعة المنيا لحين حل كل المشكلات المتعلقة بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي.

كما طالبت اللجنة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتحقيق في واقعة تعدى أحد أفراد الأمن المرافق له على صحفي أثناء ممارسة عمله.