الصحفيين تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج 2024 -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن غلق باب تلقى طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، والتي حددت السفارة السعودية قيمتها بالأسعار التالية: 11922، أو 12330، أو 12500، أو 13300، أو13864 ريالًا سعوديًا، بدون تذكرة الطيران، غدًا الثلاثاء.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن التأشيرات تُمنَح للصحفي فقط، على ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا، ويتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

وأضاف البيان: "يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من الخميس 23 مايو الجاري، إلى الساعة 12 ظهر الثلاثاء 28 مايو، وفى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة تُجرى قرعة علنية بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة في الساعة 2 ظهرًا الأربعاء 29 مايو".

وتابع: "تُقدم الطلبات بمركز الخدمات الصحفية بالدور الأول بالنقابة مرفق بها صورة كارنيه النقابة لعام 2024، وصورة جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل، وكتابة بريد إلكتروني مُفعل ورقم الموبايل لتلقى الموافقة عليه واستكمال الإجراءات، وصورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء".

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