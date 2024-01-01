32 ألف وظيفة حكومية جديدة خلال يناير 2024.. تفاصيل وموعد الإعلان

كتب- محمد نصار:

تستعد الحكومة للإعلان عن مسابقات توظيف جديدة خلال شهر يناير 2024 في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والأوقاف.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل مسابقات الوظائف الجديدة من خلال رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاستعداد لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024.

ويأتي ذلك في إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال مسابقة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وصلت إلى الآن إلى عامها الثالث.

مسابقة وظائف الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على فتح باب التقدم لوظيفة 1000 عامل و1000 إمام في آخر يناير 2024.

وأوضح وزير الأوقاف، رفع سن التقدم عند الإعلان إلى 40 عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

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