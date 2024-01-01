حصاد 2023.. التنمية المحلية: إنفاق 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات، معلنًا أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333 كم طرق، و15 كوبري سيارات ومشاة بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال 2024، مشيرًا إلى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023، أكد اللواء هشام آمنة أنه تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات وأعمدة إنارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة، مشيرًا إلى أنه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1,8 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى، ومن المقرر هذا العام صرف 4,7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء، قال اللواء هشام آمنة إنه تم اعتماد 1,6 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ 130 نقطة إطفاء و200 سيارة إطفاء، و150 سيارة مرور، لافتًا إلى أنه من المستهدف هذا العام إنفاق مبلغ 1,7 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.

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