إعلان

BBC

دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينه لشهر يناير

08:00 ص الإثنين 01 يناير 2024

صرف السلع التموينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 اعتبارا من اليوم الإثنين.

وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالي التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية دون زيادة في الأسعار حيث يتم صرف السكر بقيمة 12.6 للكيلو.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء أكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس السيسي، للحفاظ على القمح من التلف، وطورت المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، كما استطاعت الوزارة تطوير مصانع السكر والزيوت.

صرف السلع التموينية صرف التموين وزارة التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سلامة الغذاء": 5335 رسالة غذائية مصدرة.. والفاصوليا تتصدر قائمة الخضروات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار
عاجل - الكهرباء: استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال الأعياد
عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل .
وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق .
سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم .
الحكومة تحسم الجدل بشأن رصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير .
وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية .