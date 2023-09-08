إيركايرو: إصابة 7 ركاب باختناق لتعطل وحدة الطاقة المسؤولة عن تبريد طائرة شرم الشيخ



كتب - محمد عبيد

قالت شركة "إيركايرو" عن واقعة إصابة ٧ من ركاب رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي لمطار شرم الشيخ، إنه بعد صعود الركاب على الرحلة رقم SM06 ، تعطلت وحدة الطاقة الاحتياطية والمسؤولة عن تبريد كابينة الطائرة ولحين وصول وحدة التبريد الخارجية إلى الطائرة ، ونظرا لدرجة الحرارة المرتفعة شعر بعض الركاب بدوار ، وبناءً عليه قام قائد الطائرة بطلب الاإعاف لعلاج الركاب داخل سيارات الإسعاف التي ظلت تحت الطائرة.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الشركة؛ وأشارت فيه إلى أن طاقم الطائرة من أفراد الضيافة قد تعامل مع الموقف بالحرفية الواجبة ، وقدموا العناية والرعاية الواجبة وفقا لأدلة العمل ، كما تعامل الموظفون الأرضيون بالشركة مع الركاب وساعدوا من فقد رحلته المكملة من شرم الشيخ بالحجز على شركات طيران بديلة.

وأعربت الشركة عن أسفها الشديد للمسافرين لما حدث ولظروف خارجة عن إرادتها، مؤكدة أنها تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

جدير بالذكر أن إيركايرو لديها أسطولاً هو الأصغر عمراً في إفريقيا والشرق الأوسط بمتوسط عمر للطائرة ٥ سنوات، وذلك من 7 مطارات مصرية هي (سوهاج واسيوط والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومرسى علم) بالإضافة إلى مطار القاهرة .