وزير الصحة: مصر بدأت العمل على البرنامج السكاني عام 1962
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كتب - أحمد جمعة:
تصوير- هاني رجب:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر بدأت العمل على البرنامج السكاني عام 1962، لكنها كانت تتوقف عند تغير مسؤول أو وزارة.
أضاف خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية السكان تخدم تطوير المنظومة الصحية في مصر، متابعة: "كان حلما بالنسبة لي وضع التصور للاستراتيجية وطرحها للحوار الوطني".
وشدد وزير الصحة على التوافق على تلك الاستراتيجية من كافة الجهات قبل تطبيقها، بحيث لا يتوقف عملها عند تغيير مسؤول.
وتابع: "وزارة الصحة والسكان ليست وزارة للمرضى، بل للأصحاء".
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